Nouveautés iOS 12 : notifications groupées, statistiques sur l’utilisation, ne pas déranger et plus

Si nous avons déjà présenté plusieurs nouveautés d’iOS 12, il en reste encore que nous n’avons pas évoqué comme les notifications groupées, les statistiques sur l’utilisation des applications, le remplissage de mot de passe, la fonction Ne pas déranger, entre autres.

Notifications

Sur l’écran d’accueil, iOS 12 permet enfin d’afficher les notifications groupées, une fonction qui était très demandée par les utilisateurs. Jusqu’ici, s’il y avait plusieurs notifications d’une même application, elles étaient présentées les unes en dessous des autres. Désormais, Apple a simplifié la chose en les regroupant sous forme de tuiles. Il suffit alors de taper dessus pour les déplier, et de cliquer sur « En afficher moins » pour les regrouper. Voilà une nouveauté qui fera son effet à coup sûr chez les utilisateurs qui en avaient marre de voir leur écran d’accueil rempli de notifications. Vous pouvez également supprimer le groupe de notification d’une même app d’un seul geste, tout en gardant les notifications groupées des autres apps. iOS 12 offre également aux utilisateurs un moyen de gérer instantanément les notifications pour s’assurer qu’elles arrivent sans son ou pour les arrêter complètement.

Ne pas déranger

Petite nouveauté aussi pour la fonction « Ne pas déranger », en plus de la nouvelle fonction « Temps d’écran » conçue pour limiter la dépendance des smartphones. La nouvelle fonctionnalité vous permettra de visualiser uniquement l’horloge iOS à partir de l’écran de déverrouillage, sans aucune notification. Les nouveaux modes Ne pas déranger permettent aussi d’interrompre la fonction automatique en fonction d’une heure, d’une position ou d’une action prédéfinie. De plus, la fonction « Ne pas déranger pendant le sommeil » aide les gens à mieux dormir en réduisant la luminosité de l’écran.

Temps d’écran

La nouvelle fonction « Temps d’écran » est également importante, car les paramètres d’iOS 12 montreront en profondeur comment nous avons utilisé notre iPhone au cours de la dernière semaine ou quotidiennement.

L’utilisateur peut définir des limites d’utilisation pour une seule application, ainsi une alerte s’affiche lorsque cette limite est dépassée. Les rapports quotidiens et hebdomadaires affichent le temps total passé dans des applications individuelles, l’utilisation d’une certaine catégorie d’applications, le nombre de notifications reçues et le nombre de fois que vous prenez votre iPhone ou iPad. De plus, Screen Time (Temps d’écran) permet aux parents d’accéder aux rapports d’activités des enfants à partir de leur appareil iOS en utilisant la fonction « partage familial » d’iCloud et de fixer des heures pour limiter l’utilisation de l’appareil iOS, par exemple lorsqu’il est temps d’aller au lit. Il existe aussi de nouvelles options pour Ne pas déranger dans le Centre de contrôle, à partir desquelles vous pouvez définir le mode désactivation automatiquement à une certaine heure ou à un certain endroit.

La fonction Screen Time est parfaite pour tous ceux qui veulent comprendre et mieux gérer l’utilisation de leur appareil, mais elle est particulièrement utile pour les familles avec enfants. Screen Time est basé sur les comptes et fonctionne sur tous les appareils iOS de l’enfant. À noter que les paramètres, rapports et limites prennent en compte l’utilisation globale de tous les appareils. d’un même compte iCloud. Les parents peuvent configurer les paramètres de Sreen Timer à distance, histoire de garder un œil sur leurs enfants.

Annotations

Apple a aussi apporté un petit changement dans les annotations où désormais l’utilisateur a plus de choix de couleurs grâce à l’ajout d’une palette située en bas à droite – en plus des nouvelles options de réglage de l’épaisseur et l’opacité des traits.

Siri

iOS 12 permet maintenant à Siri d’offrir des suggestions intelligentes pour les paramètres de notification, en conseillant par exemple de les désactiver ou de désactiver les sons d’avertissement, en fonction du type de notifications sur lequel vous agissez.

Autres petites nouveautés :