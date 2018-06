iOS 12 apporte plusieurs nouveautés aux Animojis (personnalisation et tirage de la langue)

Parmi les autres nouveautés d’iOS 12, les Animjois n’ont pas été laissés pour compte puisque les utilisateurs peuvent maintenant en créer à leur effigie. Apple a en effet mis en place plusieurs outils de personnalisation qui permettent de se rapprocher au mieux de son visage.

Cette nouvelle fonction est accessible dès lors que vous ouvrez le widget Animoji. En appuyant sur le bouton “+”, vous êtes invité à créer votre propre Animoji et à le personnaliser. Pour cela, Apple propose de changer la couleur de peau, la forme et la couleur des cheveux, des yeux, de la barde, l’expression et bien plus encore. Sachez que vous pourrez le modifier à tout moment même après son enregistrement.

Comme on le voit sur nos captures d’écran, les Animojis peuvent désormais tirer la langue. S’il est possible d’animer le va-et-vient de la langue, le mouvement de gauche à droite n’est encore pas reconnu. Et on ne sait pas à ce jour si Apple compte l’ajouter dans une prochaine mise à jour d’iOS, mais ce n’est pas exclu.

On note par ailleurs que l’enregistrement d’une vidéo avec un Animoji passe de 10 à 30 secondes, donnant ainsi plus de temps aux utilisateurs pour leurs créations. Sans oublier qu’Apple a également ajouté quatre nouveaux Animojis : Ghost, Koala, Tiger, T-Rex.

Avec ces nouveautés, Apple espère certainement relancer l’engouement du début autour des Animojis. Et il est vrai que tous les effets disponibles permettent d’aller encore plus loin et de s’amuser encore plus avec ses amis.