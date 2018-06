Apple remplace le chargeur USB-C de 29W par un modèle de 30W

Apple a retiré l’alimentation USB-C de 29W de son catalogue, la remplaçant par une version de 30W légèrement plus puissante.

L’adaptateur USB-C de 30 W qui remplace la version 29W est conçue pour le MacBook 12 pouces. L’accessoire est toujours compatible avec tous les appareils USB-C et peut également être utilisé avec les iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X et certains modèles d’iPad Pro pour profiter de leur fonction de chargement rapide. Pour rappel, le câble USB-C vers Lightning est vendu séparément.

L’adaptateur secteur est proposé au prix de 59 €.