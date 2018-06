Asphalt 9 : Legends arrive bientôt sur l’App Store !

« La série de jeux de course sur mobile la plus téléchargée au monde est de retour ! » Gameloft s’apprête à lancer Asphalt 9 : Legends, avec le fun de l’arcade qui l’a rendu célèbre et place la barre du réalisme encore plus haut grâce à une expérience visuelle unique digne des jeux consoles, un mode multijoueur très complet et de nouvelles fonctionnalités sociales.

Asphalt 9 : Legends a droit à une qualité graphique supérieure et nettement meilleure que les titres précédents. Le nouveau moteur graphique développé par Gameloft prend en charge la technologie HDR (High Dynamic Range) et PBR (rendu physique) et confère à chaque particule lumineuse un niveau de détail suffisant pour être reflété comme dans la réalité. Tout cela devrait donner une expérience de jeu immersive.

« Propulsés à la place du pilote, les joueurs pourront réaliser des cascades vertigineuses (énormes boosts de nitro, 360° complets, tonneaux, etc.) pendant leurs courses tout en parcourant des paysages époustouflants. Grâce au nouveau mode de conduite Touchdrive™, ils découvriront une nouvelle approche dans les commandes de pilotage qui ajoutera une dimension stratégique au pur plaisir de la course. »

Quel que soit le système de contrôle choisi, Touchdrive ou traditionnel, l’action du jeu garantira à tous les utilisateurs l’expérience que tout le monde connaît, avec des pistes à franchir à grande vitesse et des éléments dynamiques qui pimenteront la course.

Asphalt 9 : Legends dispose de modes multijoueurs en temps réel avec un maximum de 8 pilotes. La participation de la communauté Asphalt sera renforcée par des fonctionnalités sociales intégrées, y compris le système de clan et les clubs, qui permettent aux joueurs du monde entier de collaborer.

Ces fonctionnalités donneront aux joueurs une nouvelle expérience de jeu social et, grâce aux mises à jour, le mode multijoueur réserve de nombreuses surprises qui seront publiées en 2018. Asphalt 9: Legends sortira dans le courant de l’été, mais vous pourrez déjà le tester à l’E3 du 12 au 14 juin.