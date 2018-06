Dragon Ball Legends est enfin disponible sur l’App Store

Bonne nouvelle pour tous les fans des aventures de Goku et de ses compagnons. Dragon Ball Legends est maintenant disponible sur l’App Store.

NAMCO BANDAI a enfin sorti le titre tant attendu dédié à la saga Dragon Ball, impactant certes à la fois le graphisme et le jeu grâce aux nombreuses modalités mises en place par l’équipe de développement. Le titre est également apprécié pour les fantastiques scénarios 3D qui décriront les batailles épiques tout en impliquant tous les personnages les plus aimés conçus par Akira Toriyama.

En revanche, ne vous attendez pas à un pur jeu de combat comme les titres récents de la franchise. Dans cette version, vous utiliserez des cartes à jouer qui vous permettront de vous exprimer dans des combos dévastateurs et des combats vraiment spectaculaires.

Un mode histoire et un mode versus seront disponibles, auxquels vous pourrez faire face en défiant un ami ou d’autres joueurs du monde entier en temps réel ! Si le titre est un freemium, vous trouverez quelques achats dans l’application qui vous permettront de mettre à jour votre deck et de progresser plus rapidement. La liste des appareils pris en charge sont l’iPhone SE, 6S, 7, 8, X ainsi que l’iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 2017 et iPad Pro.

› Télécharger Dragon Ball Legends gratuitement sur l’App Store