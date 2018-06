iPhone SE 2, de nouvelles images confirment la présence de “l’encoche”

Bien que l’iPhone SE 2 ne sera pas présent à la WWDC du 4 juin, de nouvelles images sont apparues sur la toile confirmant sa possible conception.

Le bien connu leaker Sonny Dickson a posté sur Twitter une photo montrant un film protecteur pour iPhone SE 2. Dans l’image, on note la présence d’une encoche sur le haut de l’écran, un signe que le prochain iPhone SE peut avoir une façade similaire à celle de l’iPhone X.

La photo montre le supposé film protecteur de l’iPhone SE 2 à côté de celui d’un iPhone X. L’encoche de l’iPhone SE 2 est beaucoup plus petite et confirme d’autres rumeurs partagées ces dernières semaines. Ces petites dimensions de l’encoche sont évidemment proportionnées à l’écran plus petit de l’iPhone SE 2. Si l’image est authentique, cela confirme la présence de Face ID, mais également la suppression du bouton Touch ID.

Pour l’heure, il est impossible de connaître l’exact design qu’aura cet iPhone SE 2, mais il n’est pas exclu que l’arrière soit assez similaire à l’iPhone SE actuel.