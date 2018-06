Apple augmenterait secrètement sa présence à Santa Clara dans l’Oregon

Selon les rapports de San Jose Mercury News, Apple est sur le point d’étendre sa présence à Santa Clara, en Californie, avec la location d’un nouveau bâtiment dans lequel plusieurs bureaux seront construits. Un nouveau bureau est également prévu en Oregon, où plusieurs anciens employés d’Intel seront installés.

Plus précisément, Apple a loué un nouvel immeuble d’environ 1800 mètres carrés situé à l’angle des rues Bowers et Walsh à Santa Clara. Ce nouvel investissement confirme la volonté d’Apple d’accroître sa présence à Santa Clara, une ville non loin de Cupertino et idéale pour héberger des bureaux administratifs et plus encore.

Pour le moment, nous n’avons pas plus de détails sur les bureaux qu’Apple compte ouvrir dans ce nouvel endroit. En outre, Apple va ouvrir un nouveau site en Oregon qui hébergera plusieurs ingénieurs matériels spécifiques au CPU. Ces nouveaux bureaux encore secrets devraient faire travailler de plusieurs anciens ingénieurs d’Intel récemment embauchés par Apple. Il est probable que ce mouvement vise à créer de nouveaux processeurs ARM pour Mac.