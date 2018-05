Microsoft met DÉFINITIVEMENT fin à Groove Music sur iOS et Android

Après la fermeture officielle du service Groove Music le 31 décembre, Microsoft signale désormais que l’application sera supprimée des stores iOS et Android fin 2018.

Microsoft commencera par supprimer l’application Groove Music de l’App Store et du Google Play Store dès le 1er juin, à savoir demain, avant de mettre définitivement fin à son service à partir du 1er décembre 2018. La suppression de l’application signifie qu’il ne sera plus possible d’utiliser Groove Music comme lecteur de musique pour les MP3 ou autres fichiers audio sur iPhone.

Microsoft affirme que tous les fichiers audio continueront d’être disponibles et lisibles via One Drive. En revanche, l’expérience utilisateur ne sera plus la même que celle proposée sur Groove Music, mais Microsoft a depuis longtemps abandonné le projet, donc pas de surprise.