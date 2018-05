Apple recherche de nouveaux ingénieurs pour ARkit et du matériel AR

Apple continue d’investir dans la réalité augmentée, comme en témoignent les nouvelles offres d’emploi récemment publiées par la société.

Dans sa liste, Apple recherche des ingénieurs spécialisés dans les frameworks 3D UI et d’autres experts en téléréalité augmentée pour mener la « prochaine génération d’expériences interactives pour notre plate-forme ».

La société explique également que les ingénieurs devront être en mesure de créer des logiciels qui affectent la façon dont les développeurs et les utilisateurs interagissent avec les produits matériels. D’autres ingénieurs devront travailler sur des systèmes matériels AR comme les visionneuses, tandis que d’autres seront embauchés pour améliorer ARKit et Metal 2. Tous les ingénieurs doivent avoir au moins 5 ans d’expérience dans le domaine et travailleront en étroite collaboration avec les concepteurs d’interface utilisateur d’iOS et macOS.

Ces nouvelles offres d’emplois montrent qu’Apple se concentre sur les technologies de réalité augmentée, à la fois logicielles et matérielles.