Apple a créé une division dédiée à l’édition musicale

Selon Music Business Worldwide, Apple a créé une nouvelle division interne dédiée à l’édition musicale et dirigée par Elena Segal.

Elena Segal a travaillé en tant que directrice d’iTunes International depuis 2006, couvrant et traitant un large éventail de questions juridiques et de licences dans le monde entier concernant les publications iTunes. Depuis quelques semaines, Segal a pris à sa charge la nouvelle équipe d’édition musicale basée à Londres.

Cette division aidera l’équipe Apple Music à découvrir les artistes émergents et à améliorer les relations directes avec les éditeurs et les auteurs-compositeurs. De plus, l’équipe dirigée par Segal sera divisée en différents groupes dédiés aux relations avec les éditeurs et à la partie opérationnelle.