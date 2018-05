WSJ : « Comment les nouvelles technologies ont changé la vie des aveugles »

Un nouvel article publié par le Wall Street Journal analyse comment la technologie de l’accessibilité a « le potentiel de changer radicalement la mobilité, l’emploi et le mode de vie des personnes aveugles et malvoyantes ». L’article met en évidence les progrès réalisés par Apple, Amazon, Microsoft, Google et d’autres entreprises, à la fois dans le matériel et les logiciels.

Mike May a parlé d’Aira, une technologie qui offre aux utilisateurs des lunettes spéciales qui les relient à une personne réelle en temps réel, qui décrit leur environnement pendant que les utilisateurs malvoyants se déplacent. Le prix du service Aira varie de 89 $ par 100 minutes par mois à 329 $ par mois pour un accès illimité.

D’autres parlent de l’importance des produits Apple, toujours soucieux de répondre aux besoins des malvoyants et des aveugles. Il existe des exemples comme ceux liés à l’expérience d’achat dans un Apple Store, parfaitement optimisé même pour les malvoyants grâce à VoiceOver, ou de Siri indispensable pour envoyer des messages ou obtenir des informations spéciales sans avoir à toucher l’iPhone.

M. Weihenmayer, par exemple, utilise la télécommande vocale de Comcast pour trouver des émissions de télévision, Siri pour envoyer des messages, et Alexa d’Amazon pour rechercher sa musique préférée.

L’article se termine par un regard sur l’avenir, Apple étant à l’avant-garde dans le développement d’un système de conduite automatique qui permet également aux aveugles de se déplacer de manière autonome en voiture.