🔥Bon Plan : l’offre box Starter de SFR à 15 euros !

SFR propose en ce moment une exclusivité Web sur son offre box Starter à seulement 15 euros par mois pendant un an au lieu de 39 euros.

Cette offre comprend un accès Internet soit en Fibre (débits descendant jusqu’à 200 Mb/s et montant de 50 Mb/s), soit en ADSL/VDSL (débits descendant jusqu’à 20 Mb/s et montant de 1 Mb/s) en fonction de l’éligibilité de votre ligne.

Ce n’est pas tout puisque vous avez droit à 160 chaînes, aux appels illimités vers les fixes de France métropolitaine et de plus de 100 destinations. Cette offre dispose également de 10 Go de stockage dans le Cloud.

Si cela ne vous suffit pas, sachez que SFR propose également une baisse tarifaire sur ses deux autres offres :

› Power : 29€/mois au lieu de 44€ pendant un an – 200 chaines, débits descendant jusqu’à 400 Mb/s et montant de 100 Mb/s, appels illimités vers les fixes et mobiles en France + 100Go de stockage Cloud

› Premium : 37€/mois au lieu de 54€ pendant un an – 210 chaines, débits descendant jusqu’à 1 Gb/s et montant de 200 Mb/s, appels illimités vers les fixes et mobiles en Europe + 1000Go de stockage Cloud