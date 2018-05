CarPlay et Android Auto sont maintenant une norme dans les véhicules neufs

Selon les données publiées par Canalys, CarPlay et Android Auto deviennent de plus en plus des standards pour les voitures neuves produites par la majorité des constructeurs automobiles.

CarPlay et Android Auto sont aujourd’hui disponibles dans 46% des voitures neuves vendues en Europe et 52% des véhicules neufs vendus aux États-Unis. La plupart des constructeurs automobiles offrent aux utilisateurs le choix entre Android Auto ou CarPlay en fonction du téléphone utilisé par les propriétaires de voitures. L’exception est BMW Group, qui propose CarPlay mais pas Android Auto, dans ses véhicules BMW et Mini.

« Nous dépendons beaucoup des smartphones, mais nous devons éviter de les toucher pendant que nous conduisons », a déclaré Chris Jones, analyste en chef chez Canalys. Avant « La mise en miroir de l’application Smartphone sur des écrans précédemment sous-utilisés permet aux conducteurs d’apporter facilement leur contenu multimédia et leurs applications sur leur véhicule avec une interface utilisateur familière. La voix a été une interface utilisateur rarement utilisée mais disponible dans les véhicules haut de gamme depuis de nombreuses années. Mais la montée en puissance des assistants vocaux AI dans les smartphones, haut-parleurs intelligents et téléviseurs, et avec ces mêmes assistants – Siri d’Apple, Google Assistant et Alexa d’Amazon – désormais disponibles dans de nombreux véhicules, changera la façon dont nous utilisons nos voix pour contrôler les fonctions en toute sécurité. »