Apple met à jour l’application WWDC juste avant sa conférence du 4 juin

En attendant la conférence World Wide Developer 2018 qui débutera le 4 Juin, l’application officielle de la WWDC a été mise à jour vers la version 7.0 avec quelques nouveautés intéressantes et une nouvelle icône. Apple a également annoncé un nouveau défi sur Apple Watch dédié à l’événement.

L’application WWDC d’Apple a reçu plusieurs changements pour améliorer l’expérience utilisateur, et pour ceux qui assisteront à l’événement sur place, et même pour ceux qui le suivront de la maison. Les vidéos des différentes sessions de développeurs sont maintenant au centre de l’application et toujours au premier plan, il sera donc plus facile de consulter le contenu de la WWDC.

Voici les nouvelles de la version 7.0:

Nouvelle organisation basée sur des sujets répartis entre vidéos, sessions et ateliers.

Nouvelle refonte pour simplifier la recherche de favoris, de vidéos téléchargées, de sessions et d’ateliers.

Accès aux ressources, à la documentation, aux exemples de codes et au contenu connexe.

Listes de sessions, de laboratoires et de vidéos connexes.

Apple a également annoncé un nouveau défi sur l’Apple Watch pour les développeurs présents à la WWDC 2018. Tous sont invités à participer à ce défi exclusif afin d’obtenir une récompense sans précédent de watchOS. Le défi commencera le 3 juin et se terminera quatre jours plus tard.

› Télécharger WWDC gratuitement sur l’App Store