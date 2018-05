Concept iOS 12, voici la fonction “Siri Sight” présentée en vidéo

Une semaine avant la WWDC qui dévoilera toutes les nouveautés du logiciel Apple, l’étudiant et designer Michael Calcada publie un concept intéressant d’iOS 12.

Par rapport à beaucoup d’autres concepts présents sur le net, celui de Calcata est l’un des plus “réalistes” et prévoit l’ajout de changements intéressants sur iOS, comme le nouveau mode en réalité augmentée “Siri Sight”. Ce mode comprend une série de superpositions d’informations utiles sur les magasins, les restaurants, les arrêts de transports publics et d’autres points d’intérêt, ainsi que des informations à jour telles que la circulation ou les routes fermées.

 

« Comme je crois que la réalité augmentée est une technologie clé pour l’avenir de l’interaction numérique, j’ai intégré les fonctionnalités AR au coeur de l’expérience iOS, offrant de nouvelles façons intuitives d’interagir avec vos mondes numérique et physique », explique Calcada.

Le concept de Calcada comprend également des notifications groupées, un point de notification sur la barre d’état, plus de contrôles dans l’application Appareil photo, un mode sombre du système entier, un groupe de discussion sur FaceTime, des contrôles de volume améliorés et un restylage général d’iOS.

Il ne vous reste plus qu’à attendre 19h le 4 juin pour commencer à découvrir iOS 12. Nous vous attendons sur iPhonote pour suivre le live ensemble !