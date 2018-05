Voici l’évolution possible de l’encoche de l’iPhone dans le futur

Si l’encoche de l’iPhone X, reprise depuis par de nombreux smartphones Android, peut plus ou moins plaire, son utilité reste évidente. Apple y a logé les caméras et autres capteurs 3D du système TrueDepth dans le plus petit espace possible afin d’avoir un écran quasi bord à bord. Dans les prochaines années, l’espace occupé par l’encoche devrait cependant être réduit grâce aux nouvelles technologies qui seront implémentées dans l’iPhone.

L’encoche actuelle de l’iPhone X qui héberge la caméra TrueDepth est utile à la reconnaissance faciale Face ID. À l’avenir, cet espace devrait rétrécir année après année, peut-être même dès cette année. Un concepteur a d’ailleurs imaginé l’évolution possible et l’impact que cela aura sur la conception de l’appareil :

Dès 2018, de nouveaux iPhone sont attendus avec une encoche beaucoup plus petite que l’actuelle. En 2020, la solution conduirait à une mini-encoche avec de petits espaces noirs pour les capteurs, capables d’offrir un écran de moins en moins occupé. Enfin, l’encoche disparaîtrait complètement en 2025, grâce à la possibilité d’intégrer des caméras et autres capteurs dans l’affichage (sans aucune sorte de limitation ou de problème), le résultat des nouvelles technologies qui seront développées dans les années à venir.

Évidemment, il ne s’agit que d’un exercice de style visant à prédire d’éventuels scénarios futurs, mais nous savons très bien que la technologie fait des pas de géant année après année et que l’objectif d’Apple est d’offrir un écran recouvrant totalement la face avant.