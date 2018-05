macOS 10.14 apportera du nouveau au Mac App Store

Avec iOS 11, Apple a complètement repensé l’App Store tout en mettant l’accent sur les conseils et les connaissances d’une équipe éditoriale dédiée. Selon John Gruber, macOS 10.14 pourrait également apporter ces innovations sur le Mac App Store.

Depuis sa création en 2011, le Mac App Store est resté fidèle à lui-même, de manière à avoir donné plusieurs fois l’impression d’être négligé par Apple. Les choses devraient changer avec macOS 10.14, comme le suppose John Gruber de Daring Fireball.

Le système d’exploitation qui sera présenté le 4 Juin devrait fait inclure un nouveau Mac App Store, de nouveaux graphismes et de nouvelles fonctionnalités. Gruber est une source très sûre et ses rumeurs doivent donc être prises au sérieux.

Le nouveau design du Mac App Store devrait rendre l’utilisation du contenu plus facile et plus immédiate. Ensuite, il y aura un contenu éditorial et suggestions traitées par la même équipe qui traite l’App Store. Fondamentalement, le prochain Mac App Store sera très similaire à l’App Store d’iOS 11.