🔥Promo : Bouygues prolonge sa Série Spéciale B&You 50Go à 4.99€/mois

Bouygues Telecom a finalement décidé de donner une nouvelle chance aux retardataires en prolongeant son forfait 50 Go à 4,99€/mois valable 12 mois. Cette offre comprend les Appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 50 Go d’Internet en France + 5 Go d’Internet en Europe et dans les DOM.

Notez que seuls les nouveaux clients ont accès à ce forfait, et n’est accessible que depuis le site de Bouygues Telecom. Le prix est de 4,99€/mois pendant un an au lieu 24,99€/mois. Il est important de préciser que le débit maximum n’est pas limitée. Si vous êtes intéressé par cette offre, profitez-en rapidement puisqu’elle n’est disponible seulement jusqu’au 31 mai.

› Accéder à l’offre