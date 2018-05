Apple propose un mois d’essai gratuit sur iCloud

Apple a commencé à offrir un mois gratuit sur iCloud lorsque l’utilisateur choisit un nouveau plan de stockage pour remplacer les 5 Go gratuits.

Lorsque l’utilisateur tente de lancer une sauvegarde sur iCloud à partir de son appareil iOS, un message fait la promotion des trois options de 50 Go, 200 Go et 2 To, s’il n’y a plus assez d’espace, avec la possibilité d’essayer l’un des trois gratuitement pendant un mois. En activant l’un des plans, le premier mois sera donc gratuit, avec la possibilité pour l’utilisateur d’annuler l’option sans frais à tout moment.

Après l’essai gratuit d’un mois, le plan sera renouvelé à son taux normal : 0,99 € par mois pour le plan de 50 Go, 2,99 € par mois pour 200 Go et 9,99 € pour 2 To. Pour le moment, l’offre est limitée uniquement aux utilisateurs américains.

Bien entendu, si vous disposez déjà d’une des options payants alors l’offre ne vous concerne en aucun cas, même si vous optez pour un plan de stockage plus élevé.