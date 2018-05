🔥Promo Sosh : forfait illimité 20 Go à 4,99€/mois pendant un an

Après Free Mobile et Bouygues Telecom, c’est au tour de Sosh de lancer son offensive avec le forfait forfait tout illimité avec 20 Go d’Internet pour 4,99€/mois pendant un an.

Cette offre comprend Appels / SMS / MMS : illimités en France et depuis l’Europe + SMS illimités depuis la France vers l’Europe, 20 Go/mois d’internet mobile en France sur le réseau Orange (3G, 4G/4G+). Pour profiter de ce tarif, il vous faudra entrer le code COCORICO lors de la validation de votre commande. Le prix sera alors de 4,99 €/mois au lieu de 19,99 € durant 12 mois.

Notez que cette promotion n’est valable seulement jusqu’au 1 juin, et ne concerne que les nouveaux clients.

› Sosh – Forfaits mobiles 4G