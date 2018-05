Hadoro lance l’iPhone X de luxe à 9 000 € !

Hadoro, une société parisienne spécialisée dans les accessoires de luxe, a lancé une nouvelle ligne d’iPhone X avec matériaux de luxe. Les prix commencent à 4 500 euros et atteignent jusqu’à 8 900 euros !

Les iPhone X de l’Hadoro sont fabriqués à partir de matériaux de luxe tels que le bois précieux, le verre de saphir, la fibre de carbone, le marbre et le cuir de crocodile, pour les versions en acier inoxydable anodisé. Le modèle le plus cher remplace le dos en verre de l’iPhone X par un cadre plaqué or et recouvert de cuir de crocodile, avec un logo Apple en forme de diamant. Il existe également des options moins chères, telles que l’acier inoxydable anodisé et plaqué or, recouvert d’un bouleau spécial d’une petite forêt en Finlande.

Ensuite, il y a les coques en verre de saphir anti-rayures avec un design de moiré sérigraphié, dans un cadre en acier inoxydable anodisé noir et fibre de carbone. Le plus particulier des modèles iPhone X Hadoro est un modèle en fibre de carbone qui a une image 3D d’un squelette avec des orbites luisantes. Les yeux du squelette s’allument chaque fois que l’iPhone est allumé et la couleur peut être personnalisée dans les paramètres de l’appareil.

Tous les iPhone X sont vendus dans la version 256 Go. Notez que cette modification annule la garantie standard d’Apple. Bien sûr, les clients qui dépensent près de 9 000 € pour une tel iPhone X ne seront pas dérangés par ça.