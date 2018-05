Instapaper suspend l’application pour les utilisateurs européens pour se conformer au RGPD

Instapaper, une application bien connue qui vous permet de sauvegarder des articles en ligne en vue de les relire plus tard, nous informe que le service sera temporairement bloqué pour tous les utilisateurs européens à partir du 24 mai. La société effectue toujours les changements requis pour s’assurer d’être conforme avec le RGPD.

Le RGPD exige que toutes les entreprises opérant dans l’UE fassent des changements liés à la protection de la vie privée, au droit à la suppression des données et plus encore. Malheureusement, Instapaper n’a pas réussi à s’adapter à temps à la nouvelle législation qui entrera en vigueur demain, le 25 mai, et a décidé de suspendre temporairement le service à tous les utilisateurs vivant dans l’Union européenne :

« Au 24 mai 2018, l’accès au service Instapaper sera temporairement indisponible pour les résidents en Europe alors que nous continuons à apporter des changements à la lumière des règles générales relatives à la protection des données (RGPD), qui entrera en vigueur le 25 mai 2018. Nous nous excusons pour tout inconvénient et avons l’intention de rétablir l’accès dès que possible. »

Instapaper n’est pas la première et ne sera pas la dernière entreprise à avoir du mal à se conformer au RGPD, une réglementation complexe et encore peu claire qui, au moins sur papier, devrait assurer une meilleure protection de la vie privée pour tous les utilisateurs. Les personnes qui ne respectent pas les nouvelles règles risquent des amendes égales à 4% du chiffre d’affaires annuel jusqu’à 20 millions d’euros.