Foxconn change de plan : l’usine du Wisconsin produira de petits écrans

Foxconn, l’un des principaux fournisseurs d’Apple au monde, affirme avoir modifié ses plans d’expansion pour l’usine du Wisconsin aux États-Unis : pour la première fois, des produits d’affichage de petite et moyenne taille seront produits pour Apple et d’autres clients dans l’usine.

Initialement, l’usine Foxconn située dans le Wisconsin était censée produire des panneaux pour les grands écrans de télévision, mais dans cette première phase, elle se concentrera uniquement sur les écrans de petite et moyenne taille. Le choix a été fait pour réduire les coûts de production initiaux.

Ces petits et moyens écrans seront produits pour Apple et d’autres clients. Cela signifiera que, dans un proche avenir, certains iPhone et iPad seront équipés des panneaux fabriqués à l’usine de Foxconn aux États-Unis. En outre, l’usine produira également des dalles pour les systèmes d’infodivertissement des voitures, des ordinateurs personnels et des petites télévisions.

Foxconn investira jusqu’à 10 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour agrandir cette usine de 1 900 mètres carrés, ce qui permettra également de créer 3 000 emplois américains déjà dans la première phase opérationnelle.

Voilà un argument que Tim Cook ne manquera pas de mentionner à tour de bras, celui de dire que de plus en plus de composants de l’iPhone ont été fabriqués aux États-Unis.