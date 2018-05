Tado lance sa nouvelle génération de climatisation intelligente

Alors que l’été s’annonce une nouvelle fois torride, tado° lance la seconde version de sa solution de Climatisation Intelligente, idéale pour rendre l’été plus frais, plus confortable et plus respectueux de l’environnement.

2017 a été officiellement la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée et l’utilisation de la climatisation est de plus en plus répandue. Étant donné que les climatiseurs consomment une grande quantité d’électricité, il y a un réel besoin de les piloter par une solution qui permet d’économiser de l’énergie sans compromettre le confort.

Ce tout nouveau thermostat tado° est doté de nouvelles fonctionnalités logicielles et intègre désormais les possibilités de l’assistant de climatisation intelligente. Cela inclut la technologie de géolocalisation tado° pour s’assurer que les utilisateurs reviennent toujours dans un appartement rafraichi à la température souhaitée, tout en garantissant que l’énergie ne soit jamais gaspillée lorsque personne n’est à la maison. En intégrant les prévisions météorologiques locales, la Climatisation Intelligente prend en compte la météo pour une meilleure efficacité et un meilleur confort à la maison. Il est possible, à tout moment, de visualiser l’activité de la climatisation grâce aux comptes rendus quotidiens, pièce par pièce, et d’accéder au rapport mensuel sur les économies d’énergie réalisées.

Les algorithmes de contrôle améliorés réduisent davantage les factures d’électricité de la maison et permettent d’économiser jusqu’à 40 % sur les coûts d’énergie pour la climatisation. D’ailleurs, la Climatisation Intelligente est assortie d’une garantie d’économie d’énergie de 100 jours. Pendant les 100 premiers jours après l’achat, les consommateurs peuvent obtenir un remboursement complet, sans justificatif, s’ils estiment que tado° ne leur permet pas d’économiser suffisamment sur leur facture d’énergie.

« tado° est conçu pour être votre assistant personnel de « climatisation » à la maison », explique Christian Deilmann, co-fondateur et CPO de tado°. « Tout le monde mérite de se concentrer sur ce qui compte dans la vie. La recherche de télécommandes et la manipulation des réglages du climatiseur appartiennent au passé. Laissez tado° faire le travail pour vous et profiter d’un meilleur confort à la maison, tout en économisant de l’énergie et de l’argent. »

Le thermostat de Climatisation Intelligente fonctionne en Wi-Fi et avec tous les climatiseurs à télécommande, elle se connecte en utilisant les mêmes signaux infrarouges et remplace ainsi l’ancienne télécommande. Elle est compatible avec Amazon Alexa, Google Home et le protocole IFTTT pour un contrôle vocal sans effort et pour permettre aux utilisateurs de créer des scénarios d’usage. La Climatisation Intelligente v2 est en vente à 179 € Chez plusieurs revendeurs ainsi que sur Amazon. Les Packs Duo sont disponibles au prix de 299 € sur tado.com.