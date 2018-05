Apple apporte de nouveaux autocollants liés au football dans son application Clips

En vue de la prochaine Coupe du Monde, Apple met à jour l’application Clips avec du contenu dédié au football. Clips est une excellente application avec laquelle vous pouvez combiner des clips vidéo, des photos et de la musique pour créer des films personnalisés.

De plus vos créations peuvent être partagées via les apps Messages, Instagram, Facebook et autres réseaux sociaux populaires, ainsi que sur des portails comme YouTube et Vimeo. Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes, citons Live Titles, qui vous permet de créer des titres animés et des sous-titres en utilisant la voix.

Dans cette mise à jour, nous trouvons de nouveaux autocollants inspirés par le football, qui comprennent un autocollant animé, ainsi qu’une étiquette et une affiche avec un texte personnalisable. Voilà des petites nouveautés sympas qui devraient ravir les amoureux du ballon rond.

Clips est disponible gratuitement sur l’App Store et est compatible avec l’iPhone 5s et les modèles plus récents. Rappelons au passage qu’Apple a apporté le support de l’écran de l’iPhone X en novembre dernier.