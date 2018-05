Voici le spot « Taxi Driver » d’Apple dédié aux Animojis

Apple fait des Animoji les nouveaux protagonistes d’un spot publicitaire, avec des néons et beaucoup de musique. Publié sur la chaîne YouTube coréenne d’Apple, la vidéo dure une minute et montre une série d’Animojis qui chante et bouge au rythme de la musique.

Apple n’avait pas fait de spot dédié aux Animojis depuis février, après ceux aux Grammy Awards aux États-Unis et aux BRIT au Royaume-Uni. Le spot présente le nouveau single du groupe coréen HYUKOH « Citizen Kane », disponible exclusivement sur Apple Music jusqu’au 31 mai, avant d’arriver sur toutes les autres plateformes. Parmi les Animojis, on voit le dragon et le poulet qu’Apple a ajouté uniquement avec la récente mise à jour iOS 11.3.

Intitulé Taxi Driver, le spot emmène le spectateur dans les rues d’une ville asiatique animée par des néons. Les Animoji chantent dans le style karaoké :