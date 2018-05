🎮 Nouveaux jeux iOS : Super Monkey Ball 2: Sakura, Odium To the Core, Animal Super Squad et plus

En ce jeudi 17 mai, les développeurs et les studios ont encore répondu à l’appel du jeu en sortant de jolis titres pour iPhone et iPad. Parmi ces jeux, on retrouve Super Monkey Ball 2: Sakura, Odium To the Core, Animal Super Squad et plus.

Super Monkey Ball 2: Sakura

Super Monkey Ball 2: Sakura : Gratuit

Votre singe préféré revient sur SEGA Forever avec ce classique d’arcade porté sur console, disponible GRATUITEMENT sur mobile ! Parcourez l’Orient tout en dirigeant l’un des quatre adorables singes à travers 125 labyrinthes à thèmes et un monde magnifique de cerisiers en fleurs. Saisissez les bananes en chemin pour gagner des vies supplémentaires avant la fin du temps imparti. C’est si facile que même un singe pourrait y jouer !

Animal Super Squad

Animal Super Squad : 5,49 €

Animal Super Squad est un jeu d’aventure basé sur la physique qui vous permet de jouer avec votre animal préféré. Déplacez-vous vite à travers un monde plein de dangers et de bananes.

Diggerman

Diggerman : Gratuit

Il y a quelque temps encore, la vie était belle. Nous vivions ensemble dans notre jolie maison, près de notre carrière d’argile. Mais tout a changé du jour au lendemain. LA GROSSE TAUPE est venue kidnapper ma chère et tendre. Puis-je compter sur vous pour m’aider à creuser et à sauver l’amour de ma vie ? Prenez garde aux énormes pierres, aux piques, aux toiles d’araignées, à la TNT, la lave et aux chauves-souris ! Creusez avec moi, on va trouver des trésors, les déterrer et gagner de l’argent !

Run or Die by Team Flow

Run or Die by Team Flow : 0,99 €

Run or Die est une Endless Runner qui se concentre sur les capacités de mouvement (et un énorme laser)! Les joueurs doivent prendre des décisions en un clin d’oeil pour réussir à trouver leur chemin à travers une ville où l’environnement est risqué, car chaque course est différente!

Among the Stars

Among the Stars : 5,49 €

Imaginez un avenir lointain. Une galaxie autrefois paisible a été déchirée par la guerre. Les races extraterrestres se battent pour le pouvoir et la domination. Et puis une nouvelle menace apparaît à l’horizon, avec le potentiel de toutes les supprimer. Face à ce nouvel ennemi, toutes les races doivent faire la paix et s’unir pour survivre. Vous représentez l’une de ces races. Votre but est d’aider à construire des stations spatiales dans toute la galaxie, de promouvoir le commerce entre les races, de renforcer les relations diplomatiques et d’aider à vaincre la nouvelle menace que vous affrontez tous.

Premium-RPG Heirs of the Kings

Premium-RPG Heirs of the Kings : 7,99 €

Une histoire de destin, et de rencontres entre ceux qui partagent le sang des dirigeants ! Laura, une fille qui a perdu la mémoire et un poursuivant mystérieux. Grant, un jeune homme, rencontre Laura et, pour la protéger, il se sépare de son père. Le père de Grant semble savoir quelque chose sur ce mystère. Avec les mots de son père qui sonne dans son cœur, le voyage de Grant commence, pour Laura, et pour sauver le monde du danger !

Disney Heroes: Battle Mode

Disney Heroes: Battle Mode : Gratuit

Rejoignez le combat dans ce RPG plein d’action mettant en scène les héros Disney et Pixar des Indestructibles, des Mondes de Ralph, de Toy Story, Zootopie et bien plus ! Bienvenue dans la cité numérique… profitez-en, tant que vous le pouvez. Un sale virus est en train d’en corrompre chaque pixel, retournant même la famille et les amis des héros contre eux ! Assemblez les meilleures équipes, équipez vos héros de puissants objets et triomphez d’obstacles redoutables pour sauver vos semblables.

Homo Machina

Homo Machina : 3,49 €

Homo Machina est un puzzle narratif, inspiré de l’œuvre avant-gardiste du scientifique Fritz Kahn. Plongez l’espace d’une folle journée à l’intérieur du corps humain, représenté comme une gigantesque usine des années 20 et laissez vous guider par une narration poétique et surréaliste. Évoluez dans un agencement ingénieux de nerfs, de vaisseaux et de valves. Objectif : parvenir, en une trentaine d’étapes à faire tourner cette incroyable usine. Chaque séquence décortique nos petites actions quotidiennes dans un gameplay intuitif et inventif.

Super Hydorah

Super Hydorah : 7,99 €

Super Hydorah est un jeu pour smartphone d’une qualité digne d’un jeu de console, parfaitement adapté aux contrôles tactiles. Le jeu de tir acclamé dans le monde entier, créé par le célèbre Locomalito, désormais accessible à un public occasionnel.

Odium To the Core

Odium To the Core : 3,49 €

Odium to the Core est un jeu challengeant avec une base musicale de grande qualité, composée d’un style artistique monochromatique, à la fois splendide et obscure. Guide Odium à travers des niveaux dangereux et intenses, afin de mettre fin à une corruption qui ne cesse de s’étendre. Atteint le noyau et sauve le monde!

Bardbarian – Premium Edition

Bardbarian – Premium Edition : 5,49 €

Vous jouez en tant que Brad le Bardbarian, qui est réveillé aux sons de sa ville assiégée. Aujourd’hui, c’est différent cependant; Brad est devenu fatigué de la hache. Le grind habituel pour XP est devenu terne, et il a choisi de poursuivre ses rêves en faisant de la musique au lieu de verser du sang.

Pocket Balloon

Pocket Balloon : 2,29 €

Pocket Balloon utilise ARKit, la dernière technologie de réalité augmentée développée par Apple, pour vous offrir une expérience unique. Conduisez votre ballon juste en touchant l’écran et en soufflant. Recherchez des zones d’atterrissage autour de vous et posez votre ballon sur eux pour obtenir des points et rivaliser avec vos amis.

AR Race Car

AR Race Car : 1,09 €

Attachez votre ceinture de sécurité, démarrez votre moteur et préparez-vous à être époustouflé pendant que vous conduisez votre voiture de course de réalité augmentée partout où vous voulez dans le MONDE RÉEL !

The Quest – Celtic Queen

The Quest – Celtic Queen : 3,49 €

The Quest – Celtic Queen est une extension de The Quest, un jeu de rôle en monde ouvert magnifiquement dessiné à la main, avec des mouvements basés sur des grilles et des combats au tour par tour. Après avoir activé l’extension, vous pouvez explorer de nouvelles zones et aventures.