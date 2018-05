YouTube Music lance le défi à Spotify et Apple Music

Google a officiellement lancé YouTube Music, qui sera actif dès la semaine prochaine aux États-Unis et dans d’autres pays, pour arriver plus tard en France.

Il s’agit essentiellement d’un service de streaming musical avec deux options : une gratuite, soutenue par la publicité, et un abonnement au prix de 12,99 $ par mois. La version premium vous permettra non seulement d’écouter des millions de chansons sans publicité, mais aussi de les lire en arrière-plan et de les télécharger pour une écoute hors ligne. YouTube Music Premium remplacera YouTube Red (ceux qui ont déjà un abonnement Red continueront de payer 9,99 $ par mois). Une nouvelle application pour iOS et Android sera également disponible.

Comparé à Spotify et Apple Music, YouTube Music comptera sur un nombre beaucoup plus élevé de vidéos et de remix officiels, qui sont sur la plateforme YouTube depuis des années. Elle ne manquera pas de conseils personnalisés, de playlists éditées par des experts et de collections organisées en fonction des différentes situations (gym, relaxation, étude, etc.).

YouTube Music ferra ses premiers pas le 22 mai aux États-Unis et en Australie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, avant d’arriver à la fin de l’année dans 14 autres pays. Reste à voir ce qui va arriver à Google Play Musique…