Apple organise plusieurs événements pour la Journée mondiale de l’Accessibilité

Apple organisera une série d’événements exclusifs dans certains magasins américains, pour célébrer la journée mondiale de l’accessibilité.

L’un de ces événements sera suivi par Chris Bennet, la paralympique Scout Bassett et Nike + Head Coach, et un autre avec l’activiste Andrea Dalzell. Bennet sera présent dans le nouveau magasin phare d’Apple à Chicago pour parler de sport, de l’inclusion et de la compétition dans des activités spécialement conçues pour les personnes handicapées. Il y aura également des athlètes utilisant l’Apple Watch et l’application Nike + Run pour surveiller leurs entraînements.

Au Williamsburg Apple Store de Brooklyn, la militante des droits des personnes handicapées, Andrea Dalzell, prononcera un discours sur ses voyages et sur la façon dont la technologie l’a aidée dans sa vie quotidienne. Andrea est aussi une infirmière et a été le protagoniste d’une publicité d’Apple sortie l’an dernier.