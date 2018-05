Voici le possible chargeur USB-C de 18W des prochains iPhone

Depuis plusieurs jours, la rumeur veut qu’un chargeur USB-C de 18W soit inclus dans la boîte des iPhone de 2018. Si c’est le cas, il viendrait remplacer l’actuel chargeur USB type A de 5W, ce qui ne serait évidemment pas une mauvaise chose.

Le site Slashleaks a mis la main sur ce qui pourrait être les rendus 3D de ce possible chargeur USB-C de 18W. Le design est clairement différent du chargeur actuel, et on note bien la présence de la prise USB-C. Dans la mesure où Apple fait ce choix, il est fort probable qu’un câble Lightning vers UBS-C soit également inclus dans le pack des iPhone.

Ce n’est pas la première fois que cette rumeur est évoquée, indiquant peut-être que ce changement aura lieu cette année. Sachant qu’Apple a déjà opté pour l’UBS-C sur ses MacBook, l’idée serait de rendre ses gammes de produits plus harmonieuse, sans obliger l’utilisateur à acheter un adapteur USB-C pour pouvoir connecter son iPhone à son nouveau MacBook Pro.

De plus, un chargeur USB-C de 18W offrirait un réel gain de temps pour la chargement de l’iPhone. Rappelons que les derniers iPhone bénéficient de la charge rapide capable de passer de 0 à 50% de batterie en l’espace de seulement 30 minutes. Autant dire qu’Apple ferait plaisir à ses fidèles clients avec un tel chargeur.