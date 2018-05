L’app Google Actualités alimentée par IA est maintenant disponible sur l’App Store

La nouvelle version de Google Actualités alimentée par l’IA est enfin arrivée sur l’Apple App Store et le Google Play Store. Lorsque l’application est ouverte, l’onglet « Pour vous » vous présente brièvement cinq histoires basées sur vos intérêts de lecture passés. Il s’agit d’une combinaison de gros titres, d’histoires locales et de sujets sur lesquels Google a détecté un intérêt de votre part. À l’aide de capacités d’apprentissage automatique, l’application permet d’analyser les titres et de regrouper des articles sur le même sujet en « bulletins de nouvelles ». Cela vous aide à vous tenir au courant d’une histoire en particulier.

Si vous voulez creuser plus profondément, la « couverture complète » vous fournira « les gros titres de différentes sources, vidéos, reportages locaux, FAQ, commentaires sociaux, et un calendrier pour les actualités ». Puisque Google Actualités n’a pas d’agenda, tout le monde reçoit la même « couverture complète » sur une certaine histoire. Comme le dit Google, il s’agit d’une vue non personnalisée des événements provenant d’une série de sources d’informations de confiance.

Google Actualités inclut également des titres dans une vue un regard « non filtrée » sur ce qui se passe dans le monde entier. D’autres sections vous permettront de lire en profondeur sur des sujets tels que la technologie, les sports, les affaires, le divertissement et plus encore. Et l’onglet Newstand vous permet de scanner une bibliothèque de plus de 1 000 magazines auxquels vous pouvez choisir de vous abonner et de lire à l’aide d’une plate-forme optimisée pour les mobiles. Les abonnés pourront accéder à leurs magazines sur tous les appareils à l’aide de Google Actualités, de la recherche Google et du site Web de l’éditeur.

› Télécharger Google Actualités gratuitement sur l’App Store