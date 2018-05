iOS 11 : le nouvel App Store améliore la découverte de nouvelles applications

Le nouveau design de l’App Store introduit avec iOS 11 apporte des avantages non seulement aux jeux, mais aussi aux applications développées par des éditeurs autres que les studios habituels.

Les nouvelles données publiées par Sensor Tower montrent qu’avec le nouveau magasin, il y a des améliorations significatives en termes de détectabilité et plus de téléchargements pour tous les développeurs. La nouvelle interface de l’App Store offre une croissance constante des téléchargements, non seulement pour les jeux mais aussi pour les autres applications.

Bien que les recherches par mots clés continuent d’être le moyen le plus populaire pour trouver et télécharger de nouvelles applications (65%), avec iOS 11, le nombre de téléchargements générés par la simple navigation sur l’App Store est passé de 10 à 15%. Ce nombre est resté constant même après le facteur « wow » des premières semaines de disponibilité de la nouvelle interface.

En général, les jeux tendent à être plus téléchargés lors de la navigation sur l’App Store, tandis que pour les applications, le principal facteur reste celui de la recherche.

En clair, la nouvelle interface porte ses fruits, à la fois en termes de téléchargements d’applications et de jeux plus importants, et au niveau du plus grand facteur de découverte découlant de la simple navigation.