Tim Cook aux étudiants de l’Université Duke : « Soyez sans peur »

Comme prévu depuis des mois maintenant, Tim Cook est allé sur la scène de l’Université Duke pour parler aux étudiants lors de la cérémonie d’attribution des diplômes.

Tim Cook a ouvert son discours en avouant être excité de pouvoir retourner à Duke, où il a étudié et aussi obtenu son diplôme. Le PDG d’Apple a remercié ses anciens professeurs et dirigeants d’université pour l’impact qu’ils ont eu sur lui en tant qu’étudiant et en tant qu’homme.

S’adressant aux étudiants, Cook leur a rappelé qu’en dépit des difficultés, il existe aujourd’hui de vrais problèmes que tout le monde a la capacité de résoudre et d’influencer : le réchauffement climatique, l’inégalité, l’éducation et plus encore :

« Notre planète surchauffe avec des conséquences dévastatrices, et certains ont le courage de nier ce qui se passe. Nos écoles et nos communautés souffrent d’inégalités profondes. Nous ne garantissons pas à tous les étudiants le droit à une bonne éducation. Pourtant, aucun de nous n’est impuissant face à ces problèmes. Chacun d’entre vous peut les résoudre. »

Il a continué à dire aux étudiants de ne pas accepter passivement le monde tel qu’il est aujourd’hui, mais plutôt de penser différemment et de bouger pour changer les choses. Et Steve Jobs était un excellent exemple de cette philosophie de vie :

« J’ai eu la chance d’apprendre de quelqu’un qui croyait profondément qu’il pouvait améliorer le monde. Quelqu’un qui savait comment changer les choses à partir d’une vision, ne pas suivre un chemin préétabli. Il était mon ami, il était mon mentor. Steve Jobs. La vision de Steve était qu’une bonne idée vient d’un refus agité d’accepter les choses telles qu’elles sont. Et c’est ce guide qui chaque jour nous montre la voie à suivre chez Apple, et qui a conduit Apple à être ce qu’elle est aujourd’hui. »

Tim Cook a ensuite souligné les efforts d’Apple pour la vie privée, l’énergie renouvelable et plus encore. Comme il l’a fait par le passé, Cook a utilisé le discours des étudiants comme une occasion de parler de l’un de ses héros personnels : Robert Kennedy. Cook a cité l’appel de Kennedy à l’action :

« Kennedy a lancé aux étudiants un appel à l’action. Quand vous regardez ce pays, et quand vous voyez la vie des gens concernés par la discrimination et la pauvreté, quand vous voyez l’injustice et l’inégalité, Kennedy a dit que vous devriez être la dernière personne à accepter les choses telles qu’elles sont. Nous faisons écho aux paroles de Kennedy ici et aujourd’hui. »

Le thème principal du discours de Cook était de ne pas avoir peur : « Soyez sans peur », répéta-t-il plusieurs fois pendant l’événement. Il a encouragé les diplômés de Duke à être intrépides alors que les étudiants de Parkland mettent l’accent sur la violence armée, sans peur comme les femmes dans les mouvements « Me Too » et « Time’s Up ». Intrépides comme ceux qui se battent pour les droits des immigrés et qui comprennent que notre seul avenir d’espoir est celui qui embrasse tous ceux qui veulent contribuer à l’amélioration du monde.