L’iPad permet à Rogers-O’Brien d’économiser 1,8 million de dollars par an

L’iPad semble être l’outil de prédilection pour certaines entreprises comme la société de construction Rogers-O’Brien qui affirme avoir économiser 1,8 million de dollars par an, y compris 55 000 heures de réduction du temps de travail.

C’est un fait, les iPads résolvent un problème récurrent que personne en dehors de l’industrie de la construction n’aurait jamais imaginé, a déclaré Todd Wynne, chef de la technologie chez Rogers-O’Brien. D’une part, les plans ne sont plus sur papier, et d’autre part cela évite d’avoir plusieurs versions en circulation et pas toujours à jour, notamment grâce à la synchronisation iCloud. Les plans de construction sont maintenant stockés dans le cloud et tout le monde travaille à partir de la même version toujours mise à jour. Donc, si un architecte ou un ingénieur fait un changement, ce changement est instantanément disponible, via l’iPad, sur le terrain. La société estime économiser environ 7% sur les coûts sur chaque projet grâce à la tablette d’Apple.

Bien spur, l’iPad est également un excellent moyen d’avoir sous le coude tous les documents nécessaires à une construction au format numérique, plutôt qu’une tonne de papier, ce qui permet au passage de supprimer les coûts d’impression et le temps perdu, ajoute Wynne.

Wynne a déclaré que dans les premiers jours, la société achetait simplement les iPad au prix fort dans l’Apple Store local, 10 à 50 à la fois, sans réduction spéciales, ni soutien d’Apple. Désormais, Apple propose un programme d’affaires axé sur ces achats en gros volume, en plus de son partenariat d’entreprise avec IBM.

Rogers-O’Brien utilise des PC Windows pour le personnel de bureau, mais a déclaré que même s’il avait été disponible au démarrage, la Surface n’aurait pas fonctionné : « Un iPad peut durer plusieurs jours contre 8-10 heures pour les tablettes PC. » De plus, un iPad avec la connectivité cellulaire coûte environ 300 $ contre 1500 $ pour un PC à écran fixe avec la LTE.