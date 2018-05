Microsoft souhaite travailler avec Apple pour apporter iMessage sur Windows 10

Après les nombreuses innovations présentées au Build 2018 qui concernent également les utilisateurs d’iOS, Microsoft dit vouloir travailler avec Apple pour activer le support d’iMessage sur Windows 10.

Au cours d’une récente interview accordée à The Verge, Joe Belfiore et Shilpa Ranganathan de Microsoft ont expliqué que certaines choses sont plus difficiles à intégrer sur votre téléphone que d’autres, comme c’est le cas d’iMessage.

L’idée est de permettre aux utilisateurs d’iPhone d’avoir une interface miroir directement à Windows 10, c’est déjà le cas sur macOS. Les utilisateurs peuvent visualiser en temps réel l’interface de leur iPhone sur l’ordinateur et profiter également de diverses fonctionnalités telles que la synchronisation en temps réel des données et des fichiers stockés sur le smartphone.

Ranganathan explique que votre téléphone fonctionne parfaitement avec des photos et des notifications reçues sur l’iPhone, qui peut ensuite être affiché sur le PC sans aucun problème, mais il manque de soutien pour iMessage : « Nous voudrions proposer iMessage sur votre Windows Phone 10, en respectant l’écosystème de la plate-forme et en même temps offrant une expérience confortable à nos utilisateurs. Apple rend cette intégration difficile, mais nous sommes prêts à travailler ensemble pour apporter iMessage sur Windows 10. »

Pour l’instant, Microsoft n’a pas encore commencé à parler officiellement avec Apple sur ce point, mais ces déclarations sont certainement le premier pas vers un éventuel accord. Un peu comme cela c’est passé avec l’arrivée d’iTunes sur Windows il y a plusieurs années, même le support d’iMessage sur un système d’exploitation différent de ceux développés par Apple pourrait aider à développer la plateforme.