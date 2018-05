HYDRAO Shower Aloé : le pommeau de douche connecté écoresponsable

Envie de faire des économies lors de vos douches ? Grâce au coach de douche HYDRAO Shower Aloé, vous allez enfin savoir combien vous dépenser au centime près et surtout devenir écoresponsable.

L’HYDRAO Shower Aloé est un pommeau de douche totalement différent des autres. Il se connecte en Bluetooth à votre smartphone sur lequel vous pouvez installer l’application Hydrao Smart Shower. Grâce cette application, vous pouvez suivre en temps réel votre consommation en eau et régler les couleurs en fonction de celle-ci. Cela permet par exemple de sensibiliser un enfant sur la consommation en eau. On sait que les enfants ont tendance à passer trop de temps sous la douche sans se soucier de la facture…contrairement aux parents !

 

Ludique et pédagogique, l’Aloé permet même de lancer des genres de défis aux enfants et d’être écoresponsable. Chaque couleur représente une consommation moyenne en eau qui peut être également personnaliser depuis l’application Hydrao Smart Shower. Ensuite, vous pouvez, par exemple, lancer le défi de « ne pas atteindre la couleur rouge » laquelle signifie que la personne sous la douche aura dépassé la consommation dite normale.

En test à la rédaction depuis plusieurs jours, l’HYDRAO Shower Aloé se montre efficace et permet de mieux se rendre compte de sa consommation durant la douche. L’objectif est de prendre une douche plus que jamais écoresponsable tout en étant profitant d’une ambiance sympa avec les LEDs de couleur qui changent au fil de la consommation en eau. Et si vous faites attention, vous verrez votre facture d’eau baisser, et c’est aussi l’un des principaux rôles de l’Aloé.

Notez également que l’HYDRAO Shower Aloé fonctionne sans pile, ni batterie, donc pas besoin de le recharger. Il est auto-alimenté grâce à l’arrivée d’eau, ce qui le rend totalement autonome et écologique.

Multi-jet – 3 positions : pluie, massage, mixte

Si vous êtes sensible à l’écologie, vous serez alors certainement ravis de savoir que vous pouvez le pré-commander dès aujourd’hui pour seulement 69,90 € – livraison prévue au mois de juin.