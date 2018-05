Apple News génère de plus en plus de revenus pour les éditeurs

Lentement mais sûrement, Apple News devient une source majeure de trafic pour les éditeurs Web. Selon Business Insider, le service a connu une croissance significative après qu’Apple ait commencé à donner aux éditeurs plus de contrôle sur les ventes de publicité.

Depuis plusieurs mois, Apple permet aux éditeurs de mettre en œuvre DoubleClick, la plate-forme publicitaire de Google, même dans des articles publiés dans Apple News. Grâce à cette ouverture, les éditeurs peuvent gagner beaucoup plus, aussi parce que ces derniers mois :

Le trafic de plusieurs éditeurs sur Apple News a plus que doublé l’année dernière

L’éditeur Meredith a noté une croissance annuelle de 122% de visiteurs uniques sur les articles publiés par Apple News, soit une augmentation de 327% en pages vues.

17% des utilisateurs d’Apple News visitent la plateforme quotidiennement

Certains articles ont généré la moitié de leur trafic via Apple News

Le Washington Post a noté une conversion plus élevée des lecteurs en abonnés payants via Apple News

De plus en plus d’éditeurs mettent en forme leurs articles pour les optimiser sur Apple News

Ces données sont très intéressantes et confirment qu’Apple News apporte de plus en plus de trafic et de revenus aux éditeurs, au moins pour les plus connus.