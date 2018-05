Cloud Anchors, la solution de Google pour l’AR en multijoueur

Le multijoueur est l’une des plus grandes limites des plates-formes AR sur les smartphones, car c’est un système difficile à gérer. L’appareil doit en effet voir ce que deux ou plusieurs utilisateurs voient en même temps. Pour résoudre ce problème, Google a conçu Cloud Anchors.

Cloud Anchors est un outil qui permet de comparer les expériences AR des utilisateurs les uns avec les autres en temps réel. Google explique qu’avec Cloud Anchors, « nous permettons à plusieurs appareils de générer une compréhension partagée et synchronisée du monde, de sorte qu’un plus grand nombre de téléphones puissent voir et interagir avec le même contenu numérique au même endroit en même temps. »

Ces nouvelles sont vraiment intéressantes d’autant que cette plate-forme est multi-plateforme et fonctionne sur Android et iOS. Cette possibilité n’est pas encore intégrée dans l’ARKIt d’Apple, bien qu’elle pourrait venir avec la prochaine version de la plateforme qui sera présentée à la WWDC en juin.