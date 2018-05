Angela Ahrendts va rejoindre le conseil d’administration de Ralph Lauren

Ralph Lauren, l’une des marques de mode les plus importantes au monde, a annoncé qu’Angela Ahrendts, en charge des Apple Store, allait bientôt entrer au conseil d’administration de la société.

Angela Ahrendts rejoindra donc le conseil d’administration de Ralph Lauren en tant qu’administrateur non exécutif à partir du mois d’août. La société a choisi Ahrendts pour son expérience dans le domaine de la mode et du luxe, notamment en ce qui concerne la gestion des ventes au détail.

L’objectif est d’étendre la présence de la marque Ralph Lauren notamment sur le digital, ainsi que d’optimiser la productivité de l’entreprise. Bien sûr, Ahrendts ne compte pas quitter son poste chez Apple, car la tâche de Ralph Lauren se limitera à assister à une réunion du conseil au cours de l’année.

« Je suis ravi d’accueillir Angela et Mike au conseil d’administration », a déclaré M. Ralph Lauren, président exécutif et chef de la création. « Angela est un leader de l’industrie et un innovateur avec une profonde expertise dans le commerce de détail de luxe et un palmarès exceptionnel de marques mondiales en pleine croissance. »

Patrice Louvet, président et chef de la direction, a déclaré : « Angela et Mike sont parmi les leaders les plus respectés de l’industrie. Chacun d’entre eux a connu une forte croissance et a créé une valeur supérieure chez certaines des marques les plus connues du commerce de détail, et je sais que nous bénéficierons grandement de leur expérience et de leur nouvelle perspective alors que nous continuons d’élever notre marque; faire évoluer notre expérience produit, marketing et shopping; élargir notre présence numérique et internationale; et augmenter la productivité. »

En fait, il n’est pas inhabituel pour les dirigeants de grandes entreprises de maintenir un petit nombre de postes de direction non exécutifs dans d’autres sociétés.