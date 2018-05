Apple continue d’accroître son équipe éditoriale pour sa plateforme News

Ces derniers mois, Apple se concentre de plus en plus sur les actualités et le contenu éditorial de sa plateforme News. La firme a également augmenté les investissements dans le contenu vidéo exclusif à publier dans l’application, comme cela s’est déjà produit avec Buzzfeed.

En plus des nouvelles hypothèses techniques et des accords avec différents éditeurs pour publier un contenu unique sur Apple News, le géant californien cherche maintenant de nouveaux employés pour augmenter le contenu éditorial sur la plateforme. Par exemple, Apple cherche de nouvelles recrues (Politics Editor, Business Editor et US Editor) qui seront en charge des nouvelles et des analyses sur la politique, des affaires et des nouvelles liées aux États-Unis. Apple demande à ce que chaque candidat ait au moins 7 ans d’expérience dans ces domaines respectifs.

Apple concentre clairement son attention sur le contenu éditorial et semble construire sa propre équipe éditoriale. Le lancement d’un magazine numérique édité directement par Apple n’est pas exclu. Par exemple, un contenu textuel exclusif lié au prochain mémoire de John McCain a été publié la semaine dernière sur Apple News.

Un autre signe de ce grand intérêt pour le contenu éditorial vidéo est la retransmission en direct sur Apple News du Met Gala annuel à New York. Sur la plateforme Apple sera diffusé une série d’événements spéciaux et en direct consacrés à l’événement de mode le plus important à New York. Apple a signé un accord avec E! News pour offrir en exclusivité la diffusion en direct de l’événement.