Apple Heart Study : Apple invite de nouveaux utilisateurs à étudier les maladies cardiaques

Plusieurs utilisateurs d’Apple Watch ont été invités par e-mail à s’inscrire au programme Apple Heart Study mené avec Stanford Medicine.

Apple envoie ces invitations par e-mail pour trouver de nouveaux utilisateurs désireux de participer à l’étude. C’est la première fois que la société utilise une approche de ce type, mais cela permet aux utilisateurs de participer au programme. Les participants doivent télécharger l’application Heart Study pour s’inscrire. Apple envoie ensuite une série de mails avec des documents relatifs au consentement et à tous les droits et normes de HIPAA.

Pour calculer votre fréquence cardiaque et le rythme, l’Apple Watch utilise les LED vertes avec photodiodes sensibles à la lumière situées au dos, pour détecter la quantité de sang circulant dans le poignet. Le capteur recueille les signaux à partir de quatre points sur le poignet et utilise les données pour identifier un rythme cardiaque irrégulier.

Si un rythme cardiaque irrégulier est identifié, les participants à l’étude seront informés sur l’Apple Watch et l’iPhone, avec des conseils gratuits de l’un des médecins participants. Le médecin utilisera une périphérie électrocardiographique pour une surveillance plus poussée.

Grâce à l’étude Apple Heart Study, les chercheurs de Stanford Health pourront utiliser les propriétaires d’Apple Watch comme outils de surveillance pour collecter des données à l’échelle nationale. C’est la première étude de ce type à aider la communauté scientifique grâce à la contribution d’un grand nombre de participants à distance.

Les participants à l’étude doivent résider aux États-Unis, être âgés de 22 ans ou plus et porter une Apple Watch Serie 1, 2 ou 3 avec watchOS 4.x ou plus tard. La première Apple Watch n’est pas compatible avec l’étude.