Warren Buffet continuera d’investir dans les actions Apple

Après avoir acheté 75 millions d’actions AAPL, l’entrepreneur et économiste Warren Buffet fait savoir qu’il croit de plus en plus à Apple et veut investir encore plus.

Lors de la réunion annuelle avec les actionnaires de Berkshire Hathaway, Buffet a salué Apple pour ses produits « extrêmement collants, capables de lier les clients à son écosystème ». C’est précisément pour cette raison que Buffet a annoncé qu’elle investirait encore dans les titres AAPL : « Nous aimons vraiment les affaires de leur entreprise. Et nous aimons vraiment leur gestion, leur façon de penser et leur façon d’agir », a-t-il dit avec un sourire.

Berkshire Hathaway est actuellement le troisième plus grand actionnaire d’Apple. Buffett a également salué l’annonce faite par Apple d’un programme de rachat d’actions de 100 milliards de dollars. En effet, la société prévoit d’utiliser une partie de son cash pour racheter les actions et augmenter les dividendes.

Buffett a apprécié cette proposition, car elle pourrait augmenter la part de Berkshire dans Apple de 5% en raison du peu d’actions en circulation.