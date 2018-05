Thanos arrive demain sur Fortnite !

Epic Games annonce une nouvelle très intéressante : Thanos fera ses débuts sur Fortnite, mais seulement pour une courte période de temps.

Fortnite + Avengers : Infinity War sera un nouveau mode Battle Royale disponible dans la version iOS du jeu, dans lequel les joueurs retrouveront le protagoniste du dernier film Marvel. Et ceux qui mettrons la main sur le gant deviendront Thanos, l’un des méchants les plus fascinants et les plus vus dans un film Marvel.

Nous ne savons encore pas ce que le joueur pourra faire avec Thanos, mais son pouvoir sera sans aucun doute inégalé. L’événement commencera demain et ne durera que pour une période limitée.

Fortnite se déroule de nos jours, quand une tempête soudaine dans le monde entier fait disparaître 98% de la population et que les créatures semblables à des zombies augmentent pour attaquer tous les autres. Dans le jeu, vous pouvez participer à des missions individuelles avec trois autres joueurs qui coopèrent sur des cartes générées au hasard pour collecter des ressources, construire des fortifications autour d’objectifs défensifs, protéger les survivants et fabriquer des armes et des pièges pour lutter contre les zombies. Les joueurs reçoivent des récompenses à travers ces missions pour améliorer leurs personnages, en jouant exclusivement en ligne contre des dizaines d’autres joueurs.

La version iOS a le même gameplay, les mêmes cartes et les mêmes contenus mis à jour périodiquement que la version PC et console. Le jeu nécessite une connexion Internet et iPhone 6S / SE, Mini iPad 4, iPad Pro, iPad Air 2, iPad avec iOS 11 en 2017 ou plus tard.

› Télécharger Fortnite gratuitement sur l’App Store