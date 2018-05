MacX Video Converter Pro : La meilleure application de conversion vidéo 4K et HD pour Mac

Le secteur vidéo ne cesse de changer et chaque nouveau périphérique d’affichage prend en charge les vidéos HD et 4K. D’un côté, l’expérience de visionnement est merveilleuse, mais d’un autre côté, vous pourriez avoir du mal à lire des vidéos 4K depuis certains lecteurs multimédia et à télécharger des vidéos 4K de grande taille sur YouTube.

Heureusement, il existe un outil qui répondra à tous vos besoins de traitement vidéo – MacX Video Converter Pro. Ce logiciel propose une vitesse d’exécution la plus rapide au monde pour vous aider à compresser certaines vidéos volumineuses 4K tout en économisant de l’espace sur votre disque dur ou votre espace cloud, ou encore les réduire en HD ou 1080p pour les lire sur iPad, iPhone, tablette, etc.

Voulez-vous essayer le logiciel ? MacX Video Converter Pro est actuellement disponible en téléchargement gratuit. Pour obtenir une licence, participez à un petit concours ici. Vous pouvez même avoir la chance de gagner GoPro.

› Obtenez MacX Video Converter Pro

Traitement vidéo le plus rapide au monde

La vitesse est le point fort le plus important car MacX Video Converter Pro a la capacité de tirer le meilleur parti du potentiel de votre Mac. C’est l’un des rares logiciels dans son domaine à proposer des technologies d’accélération matérielle de niveau 3. En d’autres termes, il repose entièrement sur le processeur graphique pour effectuer le décodage vidéo, le traitement vidéo et l’encodage vidéo.

Sans utiliser la technologie d’accélération matérielle, MacX Video Converter Pro prend environ 20 minutes pour convertir une vidéo MKV 4k au format H. 264 avec une bonne qualité. En activant l’accélération matérielle pour utiliser tout le potentiel du processeur de votre Mac, la conversion vidéo peut être terminée en seulement 4 minutes et 5 secondes. En clair, MacX Video Converter Pro est loin devant la plupart des autres outils vidéo. Par exemple, HandBrake aura besoin de plus de 30 minutes pour faire le même travail.

Large gamme de formats et de périphériques pris en charge

Cet outil vidéo HD prend en charge la conversion de vidéo en plus de 410 formats, y compris: MP4, HEVC, MOV, WMV, AVI, FLV, MKV, MTS. Avec autant de préréglages de profils, vous n’avez pas besoin de modifier les paramètres vidéo manuellement, mais choisissez simplement un appareil et le logiciel convertira ou compressera la vidéo pour s’adapter à presque tous les appareils portables, iPad, iPhone, Samsung et plus encore

Modifier des vidéos

Vous serez heureux de constater que le logiciel dispose d’un éditeur vidéo intégré pour vous permettre de réaliser de simples travaux de montage vidéo. Vous pouvez désormais définir facilement le nombre d’images par seconde, découper le clip vidéo, fusionner plusieurs vidéos en un seul fichier, ajouter un sous-titre et un filigrane, modifier la résolution vidéo, le codec, le débit binaire, le taux d’aspect, etc.

Télécharger la vidéo de 300 sites

MacX Video Converter Pro fonctionne également comme un téléchargeur de musique et de vidéo. Vous n’aurez besoin d’aucun outil de téléchargement de média supplémentaire pour télécharger des vidéos et audios dans n’importe quelle résolution de YouTube, DailyMotion, Facebook, Vimeo, etc. La meilleure partie est que vous pouvez convertir les chansons téléchargées ou les vidéos avec MacX Video Converter Pro et les rendre compatible avec votre appareil.