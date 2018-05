WhatsApp : des nouveautés pour les administrateurs de groupe et un mode picture-in-picture

Une nouvelle version de WhatsApp est arrivée sur l’App Store avec de nouvelles fonctionnalités concernant les administrateurs de groupe et une mode picture-in-picture.

Avec la version 2.18.51, lorsque vous recevez un lien vers une vidéo Instagram ou Facebook, vous pouvez maintenant la lire directement dans WhatsApp. Avec le mode picture-in-picture, vous pouvez également continuer à regarder la vidéo lorsque vous passez à une autre conversation.

Si vous êtes l’administrateur d’un groupe, vous pouvez maintenant supprimer le rôle d’administrateur pour les autres participants. Dans « Infos groupe », sélectionnez l’administrateur et appuyez sur « Démettre l’admin ». De plus, cette nouvelle mouture permet désormais aux administrateurs de choisir qui peut changer l’objet, l’image et la description du groupe en allant dans « Infos groupe » et en tapant « Réglages du groupe ».

› Télécharger WhatsApp gratuitement sur l’App Store