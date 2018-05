HTC taquine les utilisateurs avec une photo de composants de l’iPhone 6

Pour promouvoir la présentation de son prochain smartphone, HTC a publié une image dans laquelle on voit les composants internes de l’iPhone 6. Publié sur Twitter, ce teaser confirme la date du 23 mai.

Dans le tweet, on peut également lire le message « Coming Soon. A phone that is more than the sum of its specs. » qui en bon français donne « Un téléphone qui est plus que la somme de ses spécifications techniques. »

Pour souligner cette phrase, HTC a donc décidé d’inclure les composants internes de l’iPhone 6 (à l’exception du tiroir de la carte SIM). La raison de ce choix n’est pas encore claire, mais il est probable qu’il s’agisse d’un simple hasard. Probablement que HTC voulait juste montrer le matériel d’un autre smartphone pour faire comprendre que les spécifications ne font pas tout. Aussi parce que les iPhone ont toujours eu des spécifications techniques plus faibles que les modèles haut de gamme de la concurrence, tout en offrant bien souvent des performances nettement plus élevées grâce à l’optimisation entre le logiciel et le matériel.

D’après les rumeurs, HTC devrait présenter le 23 mai prochain son nouveau smartphone U12 et la version U12 Plus doté d’un double capteur photo.