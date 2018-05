Nouveaux jeux iOS : Magibot, DISTRAINT: Deluxe Edition, Dungeon Hunter Champions et plus

En ce jeudi 3 mai, les développeurs et les studios ont encore frappé en sortant de nouveaux titres pour iPhone et iPad. Parmi ces titres, on retrouve Magibot, DISTRAINT: Deluxe Edition, Dungeon Hunter Champions et plus.

Magibot

Magibot : 4,49 €

Suis les aventures d’ILO, petit robot magicien envoyé par les humains sur une planète de la dernière chance. Muni de son chapeau pointu et d’un livre de magie, ILO explore un monde rempli de créatures hostiles à la recherche de balises de terraformation. A l’aide de blocs «magiques», il trace son chemin. Voler, arrêter le temps ou traverser la matière sont autant de pouvoirs qui l’aideront à franchir les obstacles et poursuivre vaillemment son Odyssée.

DISTRAINT: Deluxe Edition

DISTRAINT: Deluxe Edition : 4,49 €

DISTRAINT est un jeu d’aventure et d’horreur psychologique en 2D. Vous incarnez un jeune homme ambitieux nommé Price. Pour garantir son partenariat avec une célèbre entreprise, Price saisit la propriété d’une dame âgée. À ce moment-là, il découvre le prix de son humanité. Ceci est le récit de ses regrets…

Dungeon Hunter Champions

Dungeon Hunter Champions : Gratuit

Rejoignez des milliers de joueurs dans le RPG d’action en ligne ultime. Personnalisez votre équipe de champions, embarquez pour une aventure épique et affrontez des ennemis dans des batailles à 5 contre 5 en temps réel. Bienvenue dans Dungeon Hunter Champions.

AXE.IO

AXE.IO : Gratuit

Jetés dans une petite arène de combat avec une escouade d’autres chevaliers, vous devrez les tuer avec des haches et survivre le plus longtemps possible si vous voulez sortir vivant ! Avec un jeu bourré d’action, un gameplay trépidant et un combat brutal, AXO IO vous tiendra en haleine !

Ramboat 2 – New Shooting Game

Ramboat 2 – New Shooting Game : Gratuit

Une nouvelle aventure de tir Ramboat, une nouvelle guerre où prouver que vous êtes le soldat héros qui va vaincre le Coronel et son armée! Découvrez une nouvelle expérience d’arcade pleine d’armes et de balles ! Ramassez des armes, améliorez et personnalisez votre soldat, conduisez des véhicules militaires, préparez-vous pour le combat et entrez dans le meilleur jeu de tir de plate-forme ! Échapper à des centaines d’ennemis, en sautant et en esquivant le plus rapidement possible. Ramboat 2 est un jeu addictif où vous pouvez courir et tirer Êtes-vous accro à sauter et tirer ?

Zombie Rogue

Zombie Rogue : 1,09 €

Zombie Rogue est un jeu de stratégie et de survie au tour par tour. Ce zombie apocalypse embarquent des niveaux aléatoires générés par procédure et les éléments signifient que chaque fois que vous jouez, c’est une toute nouvelle expérience qui vous attend.

Dungeon X Dungeon

Dungeon X Dungeon : 3,49 €

Le meilleur chasseur de trésor d’Arcadia, Luke, est un chasseur de donjons pour empêcher la résurrection du Grand Mal. Dungeon x Dungeon est un jeu d’aventure en 2D authentique à défilement latéral qui offre une sensation de jeu de console sur votre appareil mobile.

Royal Castle Adventure

Royal Castle Adventure : 2,29 €

Êtes-vous prêt à faire un voyage dans le passé? Nous arrivons à l’époque médiévale, l’époque des chevaliers, des reines et des dragons. Le labyrinthe : tout est construit en pierre, l’herbe couvre le sol et le lierre grimpe sur les murs de pierre froide. Le chevalier courageux part vers l’inconnu avec un but pour de sauver la reine. Il se déplace rapidement, mais la route vers la victoire n’est pas facile.