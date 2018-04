Apple propose enfin iTunes sur le Microsoft Store

Annoncé en 2017, Apple aura mis le temps, mais son logiciel iTunes s’est désormais fait une place sur le Microsoft Store de Windows 10.

Comme l’explique Apple dans la description sur le Microsoft Store, iTunes permet aux utilisateurs de profiter plus simplement de leurs contenus favoris (musique, films, séries TV, etc.) sur votre PC. « iTtunes vous permet également d’accéder au service Apple Music, grâce auquel vous pouvez écouter des millions de morceaux et l’intégralité de votre bibliothèque musicale, que vous soyez en ligne ou hors ligne, le tout sans publicité. Vous bénéficiez en plus de radios dans tous les genres musicaux, de playlists sélectionnées par des experts, de Beats 1 en direct ou à la demande, ainsi que du privilège de découvrir de nouveaux morceaux en avant-première. »