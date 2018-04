Google annonce des nouveautés pour Gmail et Inbox

Google a effectivement prévu d’apporter certaines modifications à l’interface graphique de Gmail de l’app iOS, dans une moindre mesure que la nouvelle version de la version Web.

Outre une nouvelle interface graphique simplifiée avec des éléments optimisés pour une utilisation plus rapide sur iPhone, les modifications incluent des notifications facultatives « haute priorité » qui, si activées, vous permettent de recevoir des notifications uniquement pour les messages que Gmail considère comme les plus importants, basé sur l’historique de l’utilisateur. L’application commencera également à suggérer l’annulation de l’abonnement par des newsletters et des publicités non désirés.

Bientôt devrait également arriver sur l’application un « mode confidentiel » qui sera activé lors de la composition d’un message. Cette fonctionnalité supprimera la possibilité pour les destinataires de copier, transférer, télécharger ou imprimer des messages, qui peuvent également être configurés pour se supprimer automatiquement après un certain temps.

Les changements seront disponibles dans les prochains jours. Gmail est téléchargé gratuitement sur l’App Store.

Quant à Inbox, l’application Google de gestion avancée des e-mails, l’entreprise nie que le projet ne sera plus supporté et annonce une prochaine mise à jour qui apportera enfin optimisation et compatibilité pour l’écran de l’iPhone X.

La boîte de réception de Google aide à tirer le meilleur parti de tous les outils pour gérer votre courrier. L’application est utilisée pour garder la boîte mail en ordre afin que vous puissiez facilement trouver ce dont vous avez besoin, grouper des messages similaires, supprimer des messages connectés d’une seule touche, lire des informations importantes telles que numéros de billets d’avion, photos ou suivi d’expédition sans avoir à ouvrir le message, profiter des rappels intégrés, reporter les e-mails et les rappels pour ne pas les oublier, utiliser une nouvelle fonction de recherche pour trouver rapidement tout ce que vous recherchez sans passer par tous les messages et évidemment l’intégration avec Gmail.

Google justifie ce retard par le fait que l’interface Inbox a été complètement réécrite pour optimiser chaque élément et tirer le meilleur parti de la taille de l’écran de l’iPhone X. Là encore, la mise à jour sera bientôt disponible.