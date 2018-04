Tim Cook et Donald Trump ont surtout parlé de commerce international

Comme prévu, Tim Cook a rencontré hier le président américain Donald Trump à la Maison Blanche lequels ont principalement parlé de finance et de commerce international.

Le personnel de la Maison Blanche a qualifié l’entrevue comme « bonne » entre Donald Trump et Tim Cook. La réunion s’est tenue derrière des portes closes du Bureau Ovale, et peu d’informations ont été divulguées. Nous savons seulement que l’objet de cette réunion était celui du commerce. Ils ont parlé des nouvelles taxes que Trump veut imposer pour l’importation de matières premières et d’autres composants aux États-Unis.

Cook est arrivé à l’heure à 13h45 locales et, après s’être entretenu avec Larry Kudlow, le plus important conseiller économique du président, le PDG d’Apple a rencontré directement Donald Trump. Cook a ensuite quitté la maison blanche vers 14h30. Il était accompagné de Lisa Jackson, responsable de l’environnement d’Apple. Pour l’heure, Apple n’a publié aucune déclaration concernant cette réunion.